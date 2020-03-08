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В Ірані за добу від коронавірусу померли 49 осіб

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 17:42
В Ірані за добу від коронавірусу померли 49 осіб
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Загальна кількість летальних випадків в Ірані від наслідків зараження досягла 194

В Ірані від нового коронавірусу SARS-CoV-2 за останню добу померли ще 49 осіб. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я в Тегерані в неділю.

Повідомляється, що це рекордне зростання кількості смертей від наслідків зараження коронавірусом за весь час з початку епідемії в Ірані в середині лютого.

Загальна кількість летальних випадків в Ірані від наслідків зараження досягла 194, а кількість підтверджених випадків інфекції - 6566.

Іран - найбільш сильно постраждала від коронавірусу країна після Китаю і Південної Кореї. Епідемія охопила вже 31 провінцію країни. Для стримування подальшого поширення інфекції влади Ірану закрили по всій країні школи і університети і скасували великі культурні та спортивні заходи.

Нагадаємо, в результаті спалаху коронавірусу загинули вже понад 3400 чоловік, інфіковані більш 101,9 тис. осіб.

Кількість випадків захворювання в США перевищило 300. Як мінімум 28 штатів повідомляють про підтверджених випадків. У США зареєстровано 15 смертей, пов'язаних з вірусом.

Захворюваність в Південній Кореї перевищила 6,7 тис. Раніше Сеул оголосив про 480 нових випадки зараження коронавірусом, в результаті чого загальне число випадків зараження в країні досягло 6 767. У Південній Кореї найбільше випадків зараження вірусом відбувається за межами Китаю.

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