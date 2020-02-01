В Иране самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото: самолет компании Iran Air Tour (wikipedia.org)

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

В Иране самолет авиакомпании Iran Air выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Керманшах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Mehr.

Представитель организации гражданской авиации страны Реза Джаафар Заде рассказал, что причиной стало неисправное переднее колесо лайнера. По его словам, Airbus-319 прилетел из Тегерана, на борту находились 102 пассажира и восемь членов экипажа, при этом никто не пострадал.

Напомним, в среду, 29 января, в провинции Анбар на западе Ирака разбился военно-транспортный самолет. Первая информация указывает, что самолет был американским. На его борту, предположительно, находилось четыре человека. Все они погибли.

Кроме того, в аэропорту Тегерана Мехрабад 25 января совершил экстренную посадку самолет местной авиакомпании Iran Air Tour. Так, самолет вылетел в Стамбул из международного аэропорта Имама Хомейни, но столкнулся с технической неисправностью и вернулся в другую воздушную гавань иранской столицы.