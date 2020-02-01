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В Ірані літак викотився за межі злітно-посадкової смуги

Новини » Надзвичайні події     01.02.2020 - 09:00
В Ірані літак викотився за межі злітно-посадкової смуги
Фото: літак компанії Iran Air Tour (wikipedia.org)

Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав

В Ірані літак авіакомпанії Iran Air при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту міста Керманшах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Mehr.

Представник організації цивільної авіації країни Реза Джаафар Заде розповів, що причиною стало несправне переднє колесо лайнера. За його словами, Airbus-319 прилетів з Тегерана, на борту перебувало 102 пасажирів і вісім членів екіпажу, при цьому ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в середу, 29 січня, в провінції Анбар на заході Іраку розбився військово-транспортний літак. Перша інформація вказує, що літак був американським. На його борту, ймовірно, знаходилося чотири людини. Всі вони загинули.

Крім того, в аеропорту Тегерана Мехрабад 25 січня здійснив екстрену посадку літак місцевій авіакомпанії Iran Air Tour. Так, літак вилетів в Стамбул з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, але зіткнувся з технічною несправністю і повернувся в іншу повітряну гавань іранської столиці.

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