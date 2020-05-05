В Иране провели деноминацию и изменили название валюты

Депутаты парламента Ирана приняли валютный законопроект, который позволяет деноминировать свою валюту и изменить ее название. Об этом сообщает Mehr News Agency.

Этот закон позволяет убрать четыре нуля на иранской валюте.

Иранские деньги отныне будут называться "томан", а не "риал". Согласно закону, 10 тысяч риалов будут равняться стоимости одного томана.

Иранский парламент также установил переходный период в два года для имплементации закона и замены денег. В течение этого времени, риалы и томаны будут действительными.

Отмечается, что деноминация и смена названия иранской валюты обсуждалась 16 лет.

Напомним, в 2018 году президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своем намерении деноминировать национальную валюту. Он анонсировал появление новых купюр в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и 500 боливаров с изображением генерала Симона Боливара. Также в Венесуэлу должны были вернуться монеты.

Также РБК-Украина писало, что из-за дефицита официальной наличных в разных городах Венесуэлы появились "мини-центральные банки", которые выпускали местные валюты.