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В Ірані стався потужний землетрус, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     08.11.2019 - 06:10
В Ірані стався потужний землетрус, є загиблі
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem,org)

Ще 70 осіб отримали поранення

На північному заході Ірану вранці в п'ятницю стався потужний землетрус, в результаті якого загинули чотири людини і ще 70 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 5,8 стався в 2:17 ранку в 83 кілометри на північний захід від Ардебіля.

Іранське інформаційне агентство IRNA заявило, що поштовхи були відносно сильними і змусили багатьох людей в паніці вибігати зі своїх будинків посеред ночі.

Раніше в провінції Котабато (Філіппіни) стався землетрус магнітудою 6,6, який призвів до загибелі щонайменше двох осіб. Серед загиблих - 15-річний школяр з міста Магсасей і чоловік, який помер через смертельну травму голови в місті Коронадал.

РБК-Україна писало, що в центральній частині Японії в суботу, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 5,3 балів.

До цього в Пакистані стався потужний землетрус магнітудою 5,8 балів.

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