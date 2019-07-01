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В Иране пригрозили Израилю "уничтожением" в случае атаки США

Новости » Политика    01.07.2019 - 23:23
В Иране пригрозили Израилю "уничтожением" в случае атаки США
Фото: Моджаба Зоннур (rasanews.ir)

В Иране заявили, что на случай агрессии со стороны Вашингтона у Тегерана есть "внушительная военная мощь"

Израиль исчезнет в течение получаса, если США решат ударить по Ирану. Об этом заявил глава комитета по вопросам национальной безопасности иранского парламента Моджаба Зоннур, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если США нападут на нас, то Израиль просуществует еще не более получаса", - сказал Зоннур, добавив, что на случай агрессии со стороны Вашингтона у Тегерана есть "внушительная военная мощь".

По словам парламентария, все советники Трампа осознают, что нападение на Иран приведет к поражению американцев.

Как известно, отношения между Ираном и США резко обострились после того, как иранские военные сбили американский беспилотник. Тегеран настаивает на том, что БПЛА пролетал в воздушном пространстве Ирана, Вашингтон уверяет, что дрон находился в международном воздушном пространстве.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атакуи на американский беспилотник. Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп сначала принял, а потом отменил военные удары по нескольким целям в Иране из-за уничтожения американского беспилотника.
 

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