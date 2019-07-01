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В Ірані пригрозили Ізраїлю "знищенням" в разі атаки США

Новини » Політика    01.07.2019 - 23:23
В Ірані пригрозили Ізраїлю "знищенням" в разі атаки США
Фото: Моджаба Зоннур (rasanews.ir)

В Ірані заявили, що на випадок агресії з боку Вашингтона у Тегерана є "значна військова міць"

Ізраїль зникне протягом півгодини, якщо США вирішать вдарити по Ірану. Про це заявив голова комітету з питань національної безпеки іранського парламенту Моджаба Зоннур, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо США нападуть на нас, то Ізраїль проіснує ще не більш півгодини", - сказав Зоннур, додавши, що на випадок агресії з боку Вашингтона у Тегерана є "значна військова міць".

За словами парламентарія, всі радники Трампа усвідомлюють, що напад на Іран призведе до поразки американців.

Як відомо, відносини між Іраном і США різко загострилися після того, як іранські військові збили американський безпілотник. Тегеран наполягає на тому, що БПЛА пролітав у повітряному просторі Ірану, Вашингтон запевняє, що дрон перебував у міжнародному повітряному просторі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що американські війська були готові нанести удар по трьох об'єктах Ірану через атакуи на американський безпілотник. Раніше видання The New York Times з посиланням на джерела в Білому домі повідомило, що президент США Дональд Трамп спочатку прийняв, а потім скасував військові удари по кількох цілях в Ірані через знищення американського безпілотника.

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