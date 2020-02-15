В Иране подтвердили готовность сотрудничать с Украиной по катастрофе МАУ

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной при расследовании обстоятельств катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Ирана.

"Зариф заявил на встрече о готовности Ирана сотрудничать с Украиной в рамках расследования", - говорится в сообщении.

Также министр наполнил, что "иранская сторона приняла на себя ответственность и необходимо избегать политизации этого вопроса".

Напомним, сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудил со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом сотрудничество в рамках расследования катастрофы самолета МАУ над Тегераном. Во время встречи в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Пристайко и Зариф обменялись мнениями относительно украинского самолета, который был сбит Ираном, а также обсудили сотрудничество в рамках расследования.

Ранее Джавад Зариф заявил, что Тегеран не будет расшифровывать черные ящики украинского самолета без заинтересованных сторон. Однако в Иране отказываются передавать бортовые самописцы самолета МАУ любом другом государстве.

Добавим, что Пристайко на Мюнхенской конференции заявил, что черные ящики сбитого украинского самолета в Иране могут быть расшифрованы во Франции с обязательным участием украинских экспертов.