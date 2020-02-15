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Черные ящики самолета МАУ могут быть расшифрованы во Франции, - Пристайко

Новости » Общество     15.02.2020 - 15:38
Черные ящики самолета МАУ могут быть расшифрованы во Франции, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Черные ящики могут быть расшифрованы во Франции с обязательным участием украинских экспертов

Черные ящики сбитого украинского самолета в Иране могут быть расшифрованы во Франции с обязательным участием украинских экспертов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях Мюнхенской конференции.

По словам министра, украинская сторона считает, что лучше открыть бортовой самописец во Франции.

"На сегодняшний момент мы думаем, что лучшие шансы будут открыть его в Париже, но обязательно присутствие украинской делегации, у которой есть техники, которые должны наблюдать за тем, чтобы информация была, во-первых, полная, а во-вторых без внешнего вмешательства", - сказал он журналистам в Мюнхене.

Также он уточнил, что иранская сторона получит письмо, в котором будут повторены требования Украины, озвученные персонально.

Напомним, сегодня Вадим Пристайко обсудил со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом сотрудничество в рамках расследования катастрофы самолета МАУ над Тегераном. Во время встречи в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Пристайко и Зариф обменялись мнениями относительно украинского самолета, который был сбит Ираном, а также обсудили сотрудничество в рамках расследования.

Ранее Джавад Зариф заявил, что Тегеран не будет расшифровывать "черные ящики" украинского самолета без заинтересованных сторон. Однако в Иране отказываются передавать бортовые самописцы самолета МАУ любом другом государстве.

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Новости Украины Вадим Пристайко
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