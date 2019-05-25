В Иране ответили на решение США отправить войска на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что решение США отправить 1,5 тыс. военных на Ближний Восток является "чрезвычайно опасным" для мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Зариф заявил, что своими действиями США пытаются оправдать "враждебную политику", а также "поднять напряженность в Персидском заливе".

"Расширение присутствия США в нашем регионе чрезвычайно опасно, оно угрожает международному миру и безопасности, и это нужно решать", - сообщил министр.

Также командир Революционной гвардии генерал-майор Голамали Рашид заявил, что безопасность Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом транспортировки нефти, связана с безопасностью Ирана экспортировать свою нефть.

"Говорить о безопасности и стабильности в Персидском заливе и Ормузском проливе невозможно без учета интересов иранской нации, включая экспорт нефти", - заявил командир Революционной гвардии.

Напомним, что Трамп отправляет на Ближний Восток 1,5 тыс. военных. Американских военных отправят в основном в качестве защитной меры, на фоне обострения в отношениях с Ираном.