В Ірані відповіли на рішення США відправити війська на Близький Схід

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Зариф заявив, що рішення США відправити 1,5 тис. військових на Близький Схід є "надзвичайно небезпечним" для світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зариф заявив, що своїми діями США намагаються виправдати "ворожу політику", а також "підняти напруженість у Перській затоці".

"Розширення присутності США у нашому регіоні надзвичайно небезпечно, воно загрожує міжнародному миру та безпеці, і це треба вирішувати", - повідомив міністр.

Також командир Революційної гвардії генерал-майор Голамалі Рашид заявив, що безпека Ормузської протоки, яка є ключовим маршрутом транспортування нафти, пов'язана з безпекою Ірану експортувати свою нафту.

"Говорити про стабільность і безпеку в Перській затоці і Ормузській протоці неможливо без урахування інтересів іранської нації, включаючи експорт нафти", - заявив командир Революційної гвардії.

Нагадаємо, що Трамп відправляє на Близький Схід 1,5 тис. військових. Американських військових відправлять в основному в якості захисного заходу, на тлі загострення у відносинах з Іраном.