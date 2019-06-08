В Ірані відповіли на нові санкції США

Фото: Аббас Мусаві (tehrantimes.com)

В Тегерані вважають, що США не хочуть йти на переговори

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві заявив, що санкції Сполучених Штатів проти іранської нафтохімічної промисловості свідчать про небажання Вашингтону вести переговори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами Мусаві, нові санкції Вашингтону по відношенню до Ірану свідчать про "пустоту заяв" американського президента Дональда Трампа про відкритість до переговорів з Тегераном.

"Знадобився всього один тиждень для того, щоб твердження президента США про те, що він готовий вести переговори з Іраном, виявилося безкорисним", - заявив прес-секретар іранського МЗС.

Крім того, Мусаві назвав нові санкції ще одним прикладом "економічного тероризму" та продовженням "ворожнечі" Сполучених Штатів проти Ірану.

"Політика максимального тиску США - невдала політика, яку неодноразово пробували раніше попередні президенти країни. Це неправильний шлях, та влада США може бути впевненою, що вона не досягне жодної з цілей, поставлених для цієї політики", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти іранської компанії "Нафтохімічна промисловість Перської затоки". Санкції були введені в рамках серії кроків щодо тиску на Тегеран для переговорів про укладення нової угоди по обмеженню ядерних програм.

РБК-Україна повідомляло, що глава МЗС Ірану Мухамед аль-Хакім заявив, що Багдад готовий виступити посередником між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Він додав, що Багдад не вважає "економічну блокаду" Ірану плідною, натякнувши на антиіранські санкції США.