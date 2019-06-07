США ввели новые санкции против Ирана

Фото: Министерство финансов США (Chip Somodevilla/Getty Images)

Санкции были введены против PGPIC и 39 дочерних компаний и агентов по иностранным продажам

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против иранской компании "Нефтехимическая промышленность Персидского залива" (PGPIC). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, санкции были введены в рамках серии шагов относительно давления на Тегеран для переговоров о заключении нового соглашения по ограничению ядерных программ.

Санкции от 7 июня касаются PGPIC и 39 дочерних компаний и агентов по иностранным продажам. На долю компании приходится 40% нефтехимического производства Ирана и 50% его нефтехимического экспорта.

В заявлении Минфина США сообщается, что PGPIC оказывает финансовую поддержку компании, контролируемой Корпусом стражей исламской революции, которая ранее была признана США "иностранной террористической организацией".

В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа вышла из соглашения 2015 года между Тегераном и ведущими мировыми державами, которая наложила ограничения на его ядерную программу в обмен на ослабление санкций.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава МИД Ирана Мухаммед аль-Хаким заявил, что Багдад готов выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он добавил, что Багдад не считает "экономическую блокаду" Ирана плодотворной, намекнув на антииранские санкции США.

Кроме того, советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани пригрозил Соединенным Штатам потопить их авианосцы в Персидском заливе в случае, если они совершат свою "первую ошибку". Иран может потопить американские авианосцы используя "всего две ракеты", которые являются их новым секретным оружием.