В Ірані залишилося 10 українських експертів для ідентифікації тіл загиблих та їх повернення

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський заявив, що повернення тіл загиблих має відбутися 19 січня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Ірані на сьогоднішній день знаходяться десять українських фахівців, які працюють над ідентифікацією та поверненням тіл загиблих в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Також він додав, що тіла кількох українських громадян ідентифікована.

"Зараз кілька наших громадян ідентифікована", - заявив Зеленський.

Також він додав, що поставив завдання повернути тіла загиблих в Україну як можна швидше.

"Ми сподіваємося, що це має статися саме 19 січня. Можливо, плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання перед нашими, і перед іранськими фахівцями", - зазначив він.

Нагадаємо, Кабмін виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, уряд протягом тижня виплатить сім'ям загиблих громадян України по 200 тис. гривень допомоги.

В результаті авіакатастрофи в Ірані 8 січня загинуло 11 громадян України. Дев'ять з них були членами екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України". Всього на борту перебувало 176 осіб, переважно громадяни Ірану і Канади.