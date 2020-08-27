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Иран предоставит МАГАТЭ доступ к двум ядерным объектам

Четверг 27 августа 2020 09:13
Иран предоставит МАГАТЭ доступ к двум ядерным объектам
Фото: МАГАТЭ (euaxis.org)
Автор: Андрей Козловский

Иран согласился допустить экспертов Международного агентства по атомной энергии к двум объектам на своей территории. На них будет проводиться инспекция.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Как сообщается, Иран добровольно предоставляет доступ к двум локациям, определенных МАГАТЭ, и способствует верификационным действиям.

"В действующем контексте, основываясь на анализе доступной информации, МАГАТЭ больше не имеет дальнейших вопросов к Ирану и запросов на доступ до других локаций", - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее в МАГАТЭ заявляли, что запасы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимит, установленный для этой страны в рамках ядерного соглашения 2015 года.

Кроме того, Соединенные Штаты завершают режим отказа от санкций против Ирана за его ядерную программу.

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