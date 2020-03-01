В Иране назвали соглашение США с талибами капитуляцией Вашингтона

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что годы присутствия войск США в Афганистане закончились капитуляцией Вашингтона. Об этом он написал в Twitter на фоне подписания США соглашения с движением "Талибан".

"19 лет унижения закончились капитуляцией США в Афганистане", - написал он, добавив, что аналогичная ситуация произошла или произойдет с США в Сирии, Ираке и Йемене.

По словам Зарифа, американцам "не следовало осуществлять вторжение в Афганистан".

"США уйдут, но оставят за собой большой беспорядок", - отметил Зариф.

Напомним, 29 феврадя Соединенные Штаты Америки объявили о полном выводе американских военных из Афганистана. Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев. В течение 135 дней после подписания мирного соглашения с "Талибаном", Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8600 солдат.

Кроме того, в соглашении говорится, что американские специальные подразделения будут оставаться в Афганистане во время вывода войск для проведения контртеррористических операций.

Как известно, США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан".