В Иране зачищают место падения украинского самолета, - CNN

С места крушения украинского самолета в Иране убрали большие обломки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова очевидцев.

По словам очевидцев, все крупные обломки от сбитого самолета убрали с места крушения возле Тегерана, что, по мнению экспертов, является весьма необычным шагом на столь раннем этапе расследования. Место очищают без присутствия других аккредитованных представителей.

По словам очевидца, иранская полиция и вооруженные силы разгоняют людей, которые находятся на территории. Кроме того, очевидец сказал CNN, что в четверг поблизости не было ни полицейских, ни офицеров безопасности.

Они сказали, что ситуация в среду, когда самолет потерпел крушение, была более контролируемой, поскольку место было оцеплено, а полиция оставалась на месте в течение нескольких часов после инцидента.

Напомним, официальный представитель властей Ирана заявил, что расследование авиакатастрофы самолета МАУ в Иране может занять от одного до двух лет. По его словам, расследование авиакатастрофы в Иране может занять до двух лет. Он также отметил, что расшифровка черных ящиков продлится один-два месяца, и Тегеран предпочел бы самостоятельно проводить расшифровку.