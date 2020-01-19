В Иране исключают переговоры о новой ядерной сделке

Фото: Мохаммад Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

Тегеран не собирается вести переговоры

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исключает возможность каких-либо переговоров относительно нового ядерного соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tehran Times.

Так, во время визита в индийский город Мумбаи для участия в совещании, организованном Индийской ассоциацией промышленности, Зариф исключил возможность проведения переговоров с США и Европейским союзом относительно нового ядерного соглашения.

"В дальнейшем мы не будем вести переговоры о новом соглашении", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани отклонил идею нового соглашения по урегулированию ядерного вопроса, предложенную президентом США Дональдом Трампом. Рухани назвал предложение Трампа "странным" и раскритиковал его, заявив, что президент США всегда нарушал обещания.

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Британии Борис Джонсон допустил замену ядерной сделки с Ираном на новую на условиях президента США Дональда Трампа. По словам Джонсона, если стороны откажутся от Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы, то понадобится замена.

Как известно, в начале года, 5 января, Тегеран заявил об отказе от основного обязательства за ядерным соглашением 2015 года относительно объемов обогащенного урана. При этом Иран готов и в дальнейшем сотрудничать с МАГАТЭ.