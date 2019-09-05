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Иран дал Европе два месяца на спасение ядерной сделки

Новости » Политика    05.09.2019 - 04:28
Иран дал Европе два месяца на спасение ядерной сделки
Фото: Хасан Роухані (facebook.com/MIDRussia)

Иран может объявить "третий шаг" по сокращению обязательств

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что его страна может сделать "важный шаг" по отказу от своих обязательств по ядерному соглашению с мировыми державами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Роухани подчеркнул, что Тегеран даст Европе еще два месяца, чтобы спасти сделку, поскольку вряд ли стороны достигнут договоренности "сегодня или завтра".

На заседании правительства 4 сентября Роухани также заявил, что Иран объявит «третий шаг» по сокращению обязательств и таким образом активизирует ядерную деятельность.

Он добавил, что этот шаг "будет иметь чрезвычайные последствия".

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

При этом американский лидер отметил, что во встрече заинтересован прежде всего Иран. Президент США заявил, что Иран обладает огромным потенциалом в сфере экономики, и предположил, что он не захочет потерять его, усиливая напряженность в отношениях между государствами.

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