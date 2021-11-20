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В Иране фермеры вышли на протесты из-за нехватки воды

Автор: Наталья Скороход

В центре Ирана в городе Исфахан сотни тысяч фермеров и их сторонников вышли на протесты. Люди протестуют из-за нехватки воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Толпы собрались в высохшем русле реки Заянде, где протестующие фермеры построили палаточный городок. Этот протест из-за засухи не первый в регионе. Фермеры в провинции Исфахан в течение многих лет протестовали против использования воды из реки Заянде-Руд для снабжения других районов.

Министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан извинился перед людьми и выразил надежду, что ситуация с водой может измениться.

"Я приношу свои извинения всем нашим дорогим фермерам, и мне стыдно за то, что я не могу обеспечить водой, необходимой для их урожая. Я надеюсь, что с Божьей помощью мы сможем преодолеть эти недостатки в ближайшие несколько месяцев", - заявил он.

Отмечается, что Иран переживает худшую засуху за последние 50 лет.

Напомним, что в южной Калифорнии люди также страдают из-за засухи. Власти просят людей использовать меньше воды.

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