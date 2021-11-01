Аномальная жара и наводнения - это новая норма: ученый сделал заявление об изменении климата

Из-за изменения климата в мире экстремальные погодные явления стали теперь новой нормой. Среди них - аномальная жара и разрушительные наводнения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на BBC .

В отчете о состоянии климата на 2021 год отмечается, что мир "меняется на наших глазах". Средняя температура за 20 лет с 2002 года должна впервые превысить на 1 градус Цельсия. Глобальный уровень моря в 2021 году поднялся до нового максимума.

"Экстремальные явления - это новая норма. Появляется все больше научных доказательств того, что некоторые из них несут след изменений климата, вызванных деятельностью человека", - сказал профессор Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Он рассказал о некоторых экстремальных погодных явлениях, произошедших во всем мире в этом году: