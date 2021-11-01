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Аномальная жара и наводнения - это новая норма: ученый сделал заявление об изменении климата

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Женева, Понедельник 01 ноября 2021 09:56
Аномальная жара и наводнения - это новая норма: ученый сделал заявление об изменении климата Фото: ученый назвал экстремальные погодные явления "новой нормой" (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Из-за изменения климата в мире экстремальные погодные явления стали теперь новой нормой. Среди них - аномальная жара и разрушительные наводнения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

В отчете о состоянии климата на 2021 год отмечается, что мир "меняется на наших глазах". Средняя температура за 20 лет с 2002 года должна впервые превысить на 1 градус Цельсия. Глобальный уровень моря в 2021 году поднялся до нового максимума.

"Экстремальные явления - это новая норма. Появляется все больше научных доказательств того, что некоторые из них несут след изменений климата, вызванных деятельностью человека", - сказал профессор Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Он рассказал о некоторых экстремальных погодных явлениях, произошедших во всем мире в этом году:

  • Впервые за историю наблюдений на пике ледникового покрова Гренландии шел дождь, а не снег.
  • Волна жары в Канаде и прилегающих районах США подняла температуру почти до 50 градусов Цельсия в населенном пункте в Британской Колумбии.
  • В Долине Смерти в Калифорнии температура достигла 54,4 градусов Цельсия во время одной из нескольких волн жары на юго-западе США.
  • Месячные осадки выпали за несколько часов в одном из районов Китая.
  • В некоторых частях Европы произошло сильное наводнение, которое привело к десяткам жертв и миллиардам убытков.
  • Второй год подряд засуха в субтропических регионах Южной Америки привела к сокращению стока в речных бассейнах и нанесла удар по сельскому хозяйству, транспортной сфере и производству энергии.
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