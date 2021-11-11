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В Южной Калифорнии 19 млн человек страдают от засухи: объявлено чрезвычайное положение

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США, Четверг 11 ноября 2021 04:45
В Южной Калифорнии 19 млн человек страдают от засухи: объявлено чрезвычайное положение Фото: в Южной Калифорнии 19 млн человек страдают от засухи (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Южной Калифорнии страдают от засухи 19 миллионов человек. Власти объявили чрезвычайное положение и призвали жителей минимально использовать воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Столичный водный округ Южной Калифорнии объявил чрезвычайное положение в резолюции, в которой содержится призыв к усилению усилий по охране окружающей среды.

Департамент водных ресурсов Калифорнии сообщил, что бюджетные средства на водный проект штата в следующем месяце будут нулевыми. Если засуха продолжится, штат сможет обеспечить водой только то количество, которое "сочтет необходимым для защиты здоровья и безопасности калифорнийцев".

"Мы достигаем неизведанной территории, и нам нужно, чтобы все южные калифорнийцы были частью решения. Нам нужно, чтобы каждый принял меры по немедленному сокращению потребления воды", - говорится в заявлении столичного генерального директора Адель Хагехалил.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом ранее объявил чрезвычайное положение. Он просил жителей сократить потребление воды на 15 процентов, но в результате выяснилось, что калифорнийцы сократили потребление только на 5 процентов.

Проблемы с водой в Южной Калифорнии длятся уже два года. В августе озеро Оровилль - главный резервуар Государственного водного проекта - достигло самой низкой отметки с 1970-х годов.

Издание отмечает, что в апреле, когда снежный покров обычно достигает максимальной глубины и содержит наибольшее количество воды, система электронных мониторов Департамента водных ресурсов штата обнаружила, что он составлял всего 59 процентов от среднего. Затем обнаружилось, что около 80 процентов прогнозируемого стока так и не появилось.

"Почвы были настолько сухими, а температура настолько теплой, что вода вместо этого впитывалась или испарялась, а запасы воды в резервуарах упали до шокирующего уровня", - говорится в сообщении.

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