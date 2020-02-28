В Иране еще 4 депутата заразились коронавирусом

Из 30 депутатов парламента Ирана коронавирус выявили у четверых
В Иране коронавирусом COVID-19 инфицировались четыре депутата парламента. Об этом заявил член президии иранского парламента Мухаммед Али Вакили, сообщает РБК-Украина.
В общем тест прошли 30 депутатов. Коронавирус зафиксировали у четверых.
"Согласно результатам тестов на коронавирус, четыре из 30 депутатов в парламенте были положительными", - написал Али Вакили в Twitter.
При этом он не назвал фамилии заразившихся парламентариев.
Это уже пятый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 среди иранских депутатов. Первый случай произошел несколько дней назад, инфекция подтвердилась у депутата Махмуда Садеки.
Напомним, ранее в Иране коронавирусом заразились заместитель министра здравоохранения и вице-президент по делам женщин и семьи. Всего в Иране известно о 245 случаях заражения и 26 смертях от вируса.
Также РБК-Украина сообщала, что от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. 26 февраля он был госпитализирован в одну из больниц Тегерана. Во время прохождения анализов у него выявили коронавирус. На следующий день Хосроушахи умер.