В Иране двух человек казнили за коррупцию

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В августе в стране создали специальные суды по делам финансовых преступлений

В Иране казнили двух человек за экономические правонарушения в рамках борьбы с экономической преступностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что оба подсудимые были осуждены за то, что "распространяют коррупцию", что является нарушением, которое карается смертной казнью по исламским законам Ирана.

"В Иране в среду казнили двух мужчин, обвиняемых в экономических преступлениях, в рамках борьбы с финансовыми правонарушениями, поскольку страна столкнулась с экономическим кризисом и новыми санкциями США, направленными на ее нефтяной сектор", - говорится в сообщении.

Добавим, в Иране в августе создали специальные суды по делам финансовых преступлений. Отмечается, что за время работы эти суды вынесли по меньшей мере семь смертных приговоров, а некоторые заседания транслировались на телевидении в прямом эфире.

Напомним, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил на встрече с лидерами стран АСЕАН, что санкции против Ирана будут ужесточены. Он отметил, что с самого начала целью США было возведение экспорта нефти из Ирана к нулю.

Как писало РБК-Украина ранее, Иран заявил, что способен и дальше продавать достаточный объем нефти, несмотря на американские санкции. При этом постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу попросил международное сообщество отреагировать на новые санкции США.