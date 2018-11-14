В Ірані двох людей стратили за корупцію

Фото: страта (iranhr.net)

У серпні в країні створили спеціальні суди у справах фінансових злочинів

В Ірані стратили двох людей за економічні правопорушення у рамках боротьби з економічною злочинністю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Вказано, що обидва підсудні були засуджені за те, що "розповсюджують корупцію", що є порушенням, яке карається смертною карою за ісламськими законами Ірану.

"В Ірані у середу стратили двох чоловіків, звинувачених в економічних злочинах, в рамках боротьби з фінансовими правопорушеннями, оскільки країна зіткнулась з економічною кризою та новими санкціями США, спрямованими на її нафтовий сектор", - йдеться у повідомленні.

Додамо, в Ірані у серпні створили спеціальні суди у справах фінансових злочинів. Зазначається, що за час роботи ці суди винесли щонайменше сім смертних вироків, а деякі засідання транслювалися на телебаченні в прямому ефірі.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив на зустрічі з лідерами країн АСЕАН, що санкції проти Ірану будуть посилені. Він зазначив, що з самого початку метою США було зведення експорту нафти з Ірану до нуля.

Як писало РБК-Україна раніше, Іран заявив, що здатний і далі продавати достатній обсяг нафти, незважаючи на американські санкції. При цьому постійний представник Ірану при ООН Голям Алі Хошроу попросив міжнародне співтовариство відреагувати на нові санкції США.