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В Иране частично возобновляют работу предприятий с "низким уровнем риска"

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 00:46
В Иране частично возобновляют работу предприятий с "низким уровнем риска"
Фото: Хасан Рухани (flickr.com)

В стране заработает новый план социального дистанцирования

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что страна возобновит экономическую деятельность с "низким уровнем риска", не смотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

По словам Рухани, возобновление экономической деятельности с низким уровнем риска не противоречит соблюдению протоколов по охране здоровья.

"Согласно данным министерства здравоохранения, план социального дистанцирования будет реализовываться поэтапно, а возобновление экономической деятельности с низким уровнем риска не противоречит соблюдению протоколов по охране здоровья", - говорится в сообщении.

Также президент Ирана отметил, что важным в новом плане социального дистанцирования является то, что он базируется на образе жизни населения Ирана и в то же время он совместим с принципами Всемирной организации здравоохранения.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним. По словам Рухани, коронавирус распространяется быстрее, но "он не опаснее гриппа".

РБК-Украина писало, что в мире количество летальных случаев в связи с коронавирусом COVID-19 превысило 100 тысяч, заразились более 1,6 миллиона человек.

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