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В Ірані частково відновлюють роботу підприємств з "низьким рівнем ризику"

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 00:46
В Ірані частково відновлюють роботу підприємств з "низьким рівнем ризику"
Фото: Хасан Рухани (flickr.com)

В країні запрацює новий план соціального дистанціювання

Президент Ірану Хассан Рухані заявив, що країна відновить економічну діяльність з "низьким рівнем ризику", не дивлячись на пандемію коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

За словами Рухани, відновлення економічної діяльності з низьким рівнем ризику не суперечить дотримання протоколів по охороні здоров'я.

"Згідно з даними міністерства охорони здоров'я, план соціального дистанціювання буде реалізовуватися поетапно, а відновлення економічної діяльності з низьким рівнем ризику не суперечить дотримання протоколів з охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Також президент Ірану відзначив, що важливим у новому плані соціального дистанціювання є те, що він базується на способі життя населення Ірану і в той же час він сумісний з принципами Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Раніше президент Ірану Хасан Рухани закликав жителів країни не боятися коронавіруса і висловив надію на швидку перемогу над ним. За словами Рухані, коронавірус поширюється швидше, але "він не небезпечніше грипу".

РБК-Україна писало, що в світі кількість летальних випадків у зв'язку з коронавірусом COVID-19 перевищила 100 тисяч, заразилися більше 1,6 мільйона осіб.

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