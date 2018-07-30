В Иране арестовали 29 человек по обвинению в дестабилизации экономики

Многим из арестованных предъявлены обвинения в серьезных преступлениях

Власти Ирана арестовали 29 человек по обвинению в действиях по дестабилизации национальной экономики. Об этом сообщил представитель судебных властей Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, передает агентство FARS.

По его словам, этих людей арестовали и будут судить за подрыв финансовой и валютной систем. При этом многим из арестованных предъявлены обвинения в серьезных преступлениях, которые караются смертной казнью.

Мохсени-Эджеи добавил, что в будущем по схожим обвинениям последуют новые аресты. Он заявил, что иранский народ, силы безопасности и полиции достаточно бдительны и будут противостоять любой группе, которая стремится нарушить безопасность страны и спокойствие народа.

Напомним, национальная валюта Ирана - риал - в воскресенье, 29 июля, достигла рекордного минимума на фоне экономического кризиса в стране и неизбежного возвращения санкций США.

Курс составил 102 тысячи риалов/доллар. Таким образом, валюта потеряла половину своей стоимости по отношению к доллару за 4 месяца.