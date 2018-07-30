В Ірані заарештували 29 осіб за звинуваченням у дестабілізації економіки

Багатьом із заарештованих пред'явлені звинувачення у серйозних злочинах

Влада Ірану заарештувала 29 осіб за звинуваченням у діях по дестабілізації національної економіки. Про це повідомив представник судової влади Ірану Голям Хосейн Мохсені-Еджеі, передає агентство FARS.

За його словами, цих людей заарештували і будуть судити за підрив фінансової та валютної систем. При цьому багатьом із заарештованих пред'явлені звинувачення в серйозних злочинах, що караються стратою.

Мохсені-Еджеі додав, що в майбутньому за схожими звинуваченнями будуть нові арешти. Він заявив, що іранський народ, сили безпеки і поліції досить пильні і будуть протистояти будь-якій групі, яка прагне порушити безпеку країни і спокій народу.

Нагадаємо, національна валюта Ірану - ріал - в неділю, 29 липня, досягла рекордного мінімуму на тлі економічної кризи в країні і неминучого повернення санкцій США.

Курс склав 102 тисячі ріалів/долар. Таким чином, валюта втратила половину своєї вартості по відношенню до долара за 4 місяці.