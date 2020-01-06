У Ирана никогда не будет ядерного оружия, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Соответствующее сообщение Трамп написал на следующий день, после того как Иран отказался от основного обязательства по ядерному соглашению.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия" - написал президент США.

Напомним, 5 января власти Ирана объявили об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года в отношении объемов обогащенного урана. Иран планирует и в дальнейшем продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но отныне объемы обогащенного урана будут зависеть от потребностей Тегерана.

Также РБК-Украина писало, что, по словам советника Белого дома Келлиан Конвей, Трамп уверен, что ему удастся заставить Иран заключить новое ядерное соглашение.

На данный момент между США и Ираном наблюдается напряжение после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. По словам военного советника руководителя Ирана Хосейна Дегана, Тегеран готовит военный ответ на убийство Сулеймани.