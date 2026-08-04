Іран зробив несподіваний крок назустріч Європі щодо Ормузької протоки, - Bloomberg

Іран може вперше дозволити європейським країнам долучитися до розмінування Ормузької протоки. Такий крок здатен змінити хід переговорів зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією агентства, Тегеран розглядає можливість дозволити європейським країнам брати участь у розмінуванні Ормузької протоки. Такий крок може стати частиною домовленостей щодо відновлення безпечного судноплавства та сприяти подальшим переговорам між Іраном і США.

Раніше Іран неодноразово заявляв, що не допустить іноземні держави до таких робіт. Однак, за словами дипломатів, знайомих із перебігом закритих переговорів, останніми тижнями Тегеран пом'якшив свою позицію.

Джерела зазначають, що участь європейських країн можлива лише за кількох умов. Іран має гарантувати безпеку військово-морських суден, а режим припинення вогню повинен залишатися стійким. Крім того, остаточне рішення залежить від згоди Корпусу вартових ісламської революції, всередині якого наразі немає єдиної позиції.

Одночасно сторони продовжують сперечатися щодо майбутнього управління Ормузькою протокою. Іран наполягає на контролі над водним шляхом і стягненні плати за його використання, тоді як США виступають проти такого підходу.