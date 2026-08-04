ua en ru
Вт, 04 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Іран зробив несподіваний крок назустріч Європі щодо Ормузької протоки, - Bloomberg

20:14 04.08.2026 Вт
2 хв
Рішення може стати ключем до відновлення безпечного судноплавства
aimg Марія Науменко
Іран зробив несподіваний крок назустріч Європі щодо Ормузької протоки, - Bloomberg Фото: Ормузька протока (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Іран може вперше дозволити європейським країнам долучитися до розмінування Ормузької протоки. Такий крок здатен змінити хід переговорів зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією агентства, Тегеран розглядає можливість дозволити європейським країнам брати участь у розмінуванні Ормузької протоки. Такий крок може стати частиною домовленостей щодо відновлення безпечного судноплавства та сприяти подальшим переговорам між Іраном і США.

Раніше Іран неодноразово заявляв, що не допустить іноземні держави до таких робіт. Однак, за словами дипломатів, знайомих із перебігом закритих переговорів, останніми тижнями Тегеран пом'якшив свою позицію.

Джерела зазначають, що участь європейських країн можлива лише за кількох умов. Іран має гарантувати безпеку військово-морських суден, а режим припинення вогню повинен залишатися стійким. Крім того, остаточне рішення залежить від згоди Корпусу вартових ісламської революції, всередині якого наразі немає єдиної позиції.

Одночасно сторони продовжують сперечатися щодо майбутнього управління Ормузькою протокою. Іран наполягає на контролі над водним шляхом і стягненні плати за його використання, тоді як США виступають проти такого підходу.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон і Тегеран перебувають за крок від домовленості щодо Ормузької протоки.

За його словами, сторони обговорюють відновлення вільного судноплавства, а угода може передбачати компроміс щодо контролю за проходом суден.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід Ормузька протока
Новини
Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби
Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби
Аналітика
Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України