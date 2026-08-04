Иран сделал неожиданный шаг навстречу Европе по Ормузскому проливу, - Bloomberg

Иран может впервые разрешить европейским странам присоединиться к разминированию Ормузского пролива. Такой шаг способен сменить ход переговоров с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации агентства, Тегеран рассматривает возможность разрешить европейским странам участвовать в разминировании Ормузского пролива. Такой шаг может стать частью договоренностей по возобновлению безопасного судоходства и содействовать дальнейшим переговорам между Ираном и США.

Ранее Иран неоднократно заявлял, что не допустит иностранных государств к таким работам. Однако, по словам дипломатов, знакомых с ходом закрытых переговоров, в последние недели Тегеран смягчил свою позицию.

Источники отмечают, что участие европейских стран возможно только при нескольких условиях. Иран должен обеспечить безопасность военно-морских судов, а режим прекращения огня должен оставаться устойчивым. Кроме того, окончательное решение зависит от согласия Корпуса стражей исламской революции, внутри которого пока нет единой позиции.

Одновременно стороны продолжают спорить по поводу будущего управления Ормузским проливом. Иран настаивает на контроле над водным путем и взимании платы за его использование, в то время как США выступают против такого подхода.