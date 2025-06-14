Іран знову запустив ракети по Ізраїлю, - ЦАХАЛ

Дві хвилі ударів по Ізраїлю

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 червня, ввечері Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю. Атаки відбувалися у дві хвилі.

Іран для обстрілу використовував балістичні ракети. Більшість цілей вдалося перехопити протиповітряній обороні Ізраїлю. Також Ізраїлю допомагали США.

Детальніше про перші дві хвилі атак Ірану - в матеріалі РБК-Україна.

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