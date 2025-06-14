Иран снова запустил ракеты по Израилю, - ЦАХАЛ

Две волны ударов по Израилю

Напомним в пятницу, 13 июня, вечером Иран нанес ракетные удары по Израилю. Атаки происходили в две волны.

Иран для обстрела использовал баллистические ракеты. Большинство целей удалось перехватить противовоздушной обороне Израиля. Также Израилю помогали США.

Детальнее о первых двух волнах атак Ирана - в материале РБК-Украина.

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