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Иран снова запустил ракеты по Израилю, - ЦАХАЛ

Иллюстративное фото: Иран запустил ракеты по Израилю (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран в субботу, 14 июня, ночью начал третью волну атаки на Израиль. По израильской территории были запущены ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль", - сказано в сообщении ЦАХАЛ. 

Военные уточнили, что системы ПВО работают, чтобы перехватить угрозу. 

При этом жителей израиля призвали укрыться в защищенных помещениях и оставаться там до дальнейших распоряжений. 

На фоне атаки Ирана в нескольких районах Израиля прозвучали сирены.

Две волны ударов по Израилю

Напомним в пятницу, 13 июня, вечером Иран нанес ракетные удары по Израилю. Атаки происходили в две волны.

Иран для обстрела использовал баллистические ракеты. Большинство целей удалось перехватить противовоздушной обороне Израиля. Также Израилю помогали США.

Детальнее о первых двух волнах атак Ирана - в материале РБК-Украина.

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ИзраильИранРакетный удар