Іран знову запустив ракети по Ізраїлю, - ЦАХАЛ

Іран у суботу, 14 червня, вночі почав третю хвилю атаки на Ізраїль. По ізраїльській території було запущено ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram.

"Деякий час тому Армія оборони Ізраїлю виявила ракети, запущені з Ірану в напрямку території держави Ізраїль", - ідеться в повідомленні ЦАХАЛ. Військові уточнили, що системи ППО працюють, щоб перехопити загрозу. При цьому жителів Ізраїлю закликали сховатися в захищених приміщеннях і залишатися там до подальших розпоряджень. На тлі атаки Ірану в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени.