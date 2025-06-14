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Іран знову запустив ракети по Ізраїлю, - ЦАХАЛ

Субота 14 червня 2025 01:22
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Іран знову запустив ракети по Ізраїлю, - ЦАХАЛ Ілюстративне фото: Іран запустив ракети по Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іран у суботу, 14 червня, вночі почав третю хвилю атаки на Ізраїль. По ізраїльській території було запущено ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram.

"Деякий час тому Армія оборони Ізраїлю виявила ракети, запущені з Ірану в напрямку території держави Ізраїль", - ідеться в повідомленні ЦАХАЛ.

Військові уточнили, що системи ППО працюють, щоб перехопити загрозу.

При цьому жителів Ізраїлю закликали сховатися в захищених приміщеннях і залишатися там до подальших розпоряджень.

На тлі атаки Ірану в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени.

Дві хвилі ударів по Ізраїлю

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 червня, ввечері Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю. Атаки відбувалися у дві хвилі.

Іран для обстрілу використовував балістичні ракети. Більшість цілей вдалося перехопити протиповітряній обороні Ізраїлю. Також Ізраїлю допомагали США.

Детальніше про перші дві хвилі атак Ірану - в матеріалі РБК-Україна.

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