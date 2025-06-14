Иран снова запустил ракеты по Израилю, - ЦАХАЛ

Иран в субботу, 14 июня, ночью начал третью волну атаки на Израиль. По израильской территории были запущены ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль", - сказано в сообщении ЦАХАЛ. Военные уточнили, что системы ПВО работают, чтобы перехватить угрозу. При этом жителей израиля призвали укрыться в защищенных помещениях и оставаться там до дальнейших распоряжений. На фоне атаки Ирана в нескольких районах Израиля прозвучали сирены.