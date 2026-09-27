Іран знову закликав США до дипломатії після того, як Трамп відкинув мирний план

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив у неділю, що лише дипломатія може вирішити конфлікт Тегерана зі США. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп відкинув мирну пропозицію Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Наші умови зрозумілі, і будь-які кроки щодо відновлення роботи Ормузької протоки залежать від виконання цих умов. Тільки рішення шляхом переговорів може вивести їх із цього глухого кута", - написав Аракчі в соцмережах.
Як відомо, на цьому тижні Іран під час Генасамблеї ООН заявив, що передав американцям через катарських посередників мирний план, який включав відновлення Ормузької протоки і припинення бойових дій.
Проте Трамп заявив у суботу, що відкидає цей план і стверджував, що іранці прагнуть угоди щодо ключового водного шляху через розпач.
"Вони хочуть укласти угоду про негайне відкриття Ормузкої протоки, тому що зазнають нищівної поразки", - сказав Трамп журналістам.
Аракчі у свою чергу заявив, що незважаючи на публічні заяви Трампа, посередники між США та Іраном офіційно не передали відмову Вашингтона від цього плану.
"Ми чекаємо, коли посередники викладуть нам остаточні висновки, і на їх основі ухвалимо рішення", - резюмував глава іранського МЗС.
Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal також написало, що Трамп відхилив пропозицію Ірану про семиденне припинення вогню. За даними видання, лідер США сказав своєму оточенню, що очікує на поновлення бомбардувань Ірану після виборів у листопаді.
Також у ЗМІ була інформація, що війна США та Ірану призвела до дефіциту танкерів для перевезення нафти. Окрім цього, через зміни маршрутів судноплавства зросла вартість фрахту супертанкерів.