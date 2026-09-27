Иран вновь призвал США к дипломатии после того, как Трамп отверг мирный план

"Наши условия ясны, и любые шаги по возобновлению работы Ормузского проливе зависят от выполнения этих условий. Только решение путем переговоров может вывести их из этого тупика", - написал Аракчи в соцсетях.

Как известно, на этой неделе Иран во время Генассамблеи ООН заявил, что передал американцам через катарских посредников мирный план, который включал в себя возобновление Ормузского пролива и прекращение боевых действий.

Однако Трамп заявил в субботу, что отвергает этот план и утверждал, что иранцы стремятся к соглашению по ключевому водному пути из-за отчаяния.

"Они хотят заключить сделку о немедленном открытии Ормузкого пролива, потому что терпят сокрушительное поражение", - сказал Трамп журналистам.

Аракчи в свою очередь заявил, что несмотря на публичные заявления Трампа, посредники между США и Ираном официально не передали отказ Вашингтона от этого плана.

"Мы ждем, когда посредники изложат нам окончательные выводы, и на их основе примем решение", - резюмировал глава иранского МИД.