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Іран знову цинічно заперечив передачу дронів РФ: технології могли скопіюваи

Фото: Іран заперечує Росії дронів чи ракет (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан заперечив, що Іран постачав до Російської Федерації будь-які безпілотники або ракети, які були використані проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що їх технології нібито могли бути скопійовані іншими державами.

Він також зауважив, що Іран кілька разів запитував Росію, чи використовувала вона зброю іранського виробництва проти України, і Росія відповіла, що ні.

Нагадаємо, що минулого місяця Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе. Загалом країна-агресор отримала 250 "Шахедів".

Також ми повідомляли, що Євросоюз ухвалив рішення запровадити нові обмеження проти Ірану за постачання дронів до Росії. У санкційний список внесли іранських військових, бізнесменів і компанії.

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ІранВійна Росії проти України