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Иран снова цинично отрицает передачу дронов РФ: технологии могли скопировать

Фото: Иран отрицает России дронов или ракет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан отрицает, что Иран поставлял в Российскую Федерацию любые беспилотники или ракеты, которые были использованы против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что их технологии якобы могли быть скопированы другими государствами.

Он также отметил, что Иран несколько раз спрашивал Россию, использовала ли она оружие иранского производства против Украины, и Россия ответила, что нет.

Напомним, что в прошлом месяце Россия получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе. В общей сложности страна-агрессор получила 250 "Шахедов".

Также мы сообщали, что Евросоюз принял решение ввести новые ограничения против Ирана за поставку дронов в Россию. В санкционный список были внесены иранские военные, бизнесмены и компании.

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