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Іран зажадав від США компенсації за підготовку "перевороту" у 1980 році

Фото: Іран зажадав від США компенсації (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Суд Тегерана ухвалив рішення про "стягнення" зі Сполучених Штатів Америки 330 мільйонів доларів компенсації за "планування перевороту" проти новоствореної Ісламської Республіки Іран у 1980 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське державне інформагентство IRNA.

За словами видання, справу порушили минулого року за скаргою "жертв перевороту" до міжнародного суду Ірану на владу Сполучених Штатів. Про участь американської сторони в "судовому процесі" не повідомлялось.

"Суд визнав уряд США винним у нанесенні матеріальних і моральних збитків позивачам і зобов'язав його виплатити 30 мільйонів доларів компенсації. Крім того, суд наклав штрафні санкції у розмірі 300 мільйонів доларів", – йдеться в матеріалі IRNA.

Що відомо про "планування перевороту"

Як відомо, у 1979 році в Ірані - натоді світській державі - відбувся переворот, скидання шаха й встановлення ісламістського режиму під назвою Ісламська Республіка Іран.

Наступного ж року, як вважається, в країні планувалась спроба державного перевороту за участю військових. Ті планували завдати авіаудару по резиденції аятоли Хомейні та згодом захопити решту території Ірану.

Змовників викрили на авіабазі Шахід Ноже в західній провінції Хамедан, від імені якої події 1980 року називаються "повстання Ноже". Однак США ніколи не підтверджували причетності до спроби перевороту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Іран звинуватив США в підготовці держперевороту.

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