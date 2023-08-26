RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Иран потребовал от США компенсации за подготовку "переворота" в 1980 году

Фото: Иран потребовал от США компенсации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Суд Тегерана принял решение о "взыскании" с Соединенных Штатов Америки 330 миллионов долларов компенсации за "планирование переворота" против новосозданной Исламской Республики Иран в 1980 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское государственное информагентство IRNA.

По словам издания, дело возбудили в прошлом году по жалобе "жертв переворота" в международный суд Ирана на власти Соединенных Штатов. Об участии американской стороны в "судебном процессе" не сообщалось.

"Суд признал правительство США виновным в нанесении материального и морального ущерба истцам и обязал его выплатить 30 миллионов долларов компенсации. Кроме того, суд наложил штрафные санкции в размере 300 миллионов долларов", - говорится в материале IRNA.

Что известно о "планировании переворота"

Как известно, в 1979 году в Иране - тогда светском государстве - произошел переворот, свержение шаха и установление исламистского режима под названием Исламская Республика Иран.

В следующем же году, как считается, в стране планировалась попытка государственного переворота с участием военных. Те планировали нанести авиаудар по резиденции аятоллы Хомейни и впоследствии захватить остальную территорию Ирана.

Заговорщиков разоблачили на авиабазе Шахид Ноже в западной провинции Хамедан, от имени которой события 1980 года называются "восстание Ноже". Однако США никогда не подтверждали причастности к попытке переворота.

Напомним, ранее мы сообщали, что Иран обвинил США в подготовке госпереворота.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИран