Иран потребовал от США компенсации за подготовку "переворота" в 1980 году

По словам издания, дело возбудили в прошлом году по жалобе "жертв переворота" в международный суд Ирана на власти Соединенных Штатов. Об участии американской стороны в "судебном процессе" не сообщалось.

"Суд признал правительство США виновным в нанесении материального и морального ущерба истцам и обязал его выплатить 30 миллионов долларов компенсации. Кроме того, суд наложил штрафные санкции в размере 300 миллионов долларов", - говорится в материале IRNA.

Что известно о "планировании переворота"

Как известно, в 1979 году в Иране - тогда светском государстве - произошел переворот, свержение шаха и установление исламистского режима под названием Исламская Республика Иран.

В следующем же году, как считается, в стране планировалась попытка государственного переворота с участием военных. Те планировали нанести авиаудар по резиденции аятоллы Хомейни и впоследствии захватить остальную территорию Ирана.

Заговорщиков разоблачили на авиабазе Шахид Ноже в западной провинции Хамедан, от имени которой события 1980 года называются "восстание Ноже". Однако США никогда не подтверждали причастности к попытке переворота.

Напомним, ранее мы сообщали, что Иран обвинил США в подготовке госпереворота.

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