Иран обвинил США в подготовке госпереворота

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в создании "группы действий"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в создании "группы действий", которая должна будет совершить в стране государственный переворот. Об этом глава иранского ведомства написал на своей официальной странице в Twitter.

"В этот день 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство доктора наук, премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив себе иранцев на следующие 25 лет", - сообщил министр.

По его словам, входящая в Госдеп США "группа действий" мечтает сделать то же самое посредством давления, дезинформации и демагогии".

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил последствиями ведения бизнеса с Ираном. 7 августа Трамп подчеркнул, что санкции против Ирана официально введены в действие, и они "самые кусачие" за все время. Кроме того, американский лидер анонсировал, что в ноябре санкции станут еще более жесткими.

Отметим, что Европейский союз блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории. Такой шаг имеет целью смягчить влияние санкций на интересы компаний государств-членов ЕС, которые имеют законный бизнес в Иране.