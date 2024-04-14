Іран заявив про "завершення справи" і висунув Ізраїлю умову неповторення атаки

Як запевнили представники іранської делегації, перша хвиля ударів вже відбулася. Тегеран назвав її військовою "відповіддю" на удар Ізраїлю по іранському "консульству" в столиці Сирії Дамаску 1 квітня.

Стверджується, що нові запуски безпілотників та ракет з іранського боку поки що не буде.

При цьому іранська делегація в ООН наголосила, що можливі і нові хвилі атаку у разі, якщо Ізраїль "зробить дурість", маючи на увазі відповідь на вже завдані сьогодні удари.

Атака Ірану на Ізраїль

Раніше повідомлялося, що увечері в суботу, 13 квітня, Іран запустив по території Ізраїлю сотні безпілотників у відповідь на ракетний удар по іранському консульству в Дамаску.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до громадян держави, в якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим же.

Наразі ізраїльські військові ідентифікували понад 100 безпілотників, запущених з Ірану. ВПС відстежують безпілотники та готуються до додаткових хвиль атак, які також можуть включати ракети.

Times of Israel з посиланням на 12 канал повідомив, що Ізраїль вже почав перехоплювати іранські безпілотники над Йорданією та Сирією.

Що відомо про атаку Ірану на Ізраїль, та подробиці ударів - читайте у матеріалі РБК-Україна.