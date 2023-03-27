Канада запровадила санкції проти іранців, які виробляють безпілотники та балістичні ракети
В понеділок, 27 березня, Канада запровадила десятий пакет санкцій проти Ірану. Під обмеження потрапили виробники безпілотників та балістичних ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Канади.
"У сьогоднішньому списку санкцій вісім фізичних та двох юридичних осіб, у тому числі високопосадовці іранського Корпусу вартових ісламської революції та сил правопорядку - за грубі та систематичні порушення прав людини в Тегерані, а також у курдських та азербайджанських районах на північному заході Ірану", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під обмеження потрапили високопосадовці, що займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет в Ірані.
"Організації, що знаходяться під санкціями, підтримують іранський режим, допомагаючи йому порушувати та маніпулювати онлайн-комунікаціями тих, хто протестує проти режиму або забезпечуючи тактичним спорядженням, що використовується для жорстокого придушення демонстрацій", - додали в МЗС Канади.
Цей список включає:
- Хасан Хасанзаде - командувач силами КВІР у Тегерані;
- Голамхосейн Мохаммаді Асл - командувач силами КВІР у провінції Ардебіль;
- Аббас Нільфорушан - заступник командувача оперативного командування КВІР;
- Аббас-Алі Мохаммадян - начальник поліції Тегерана;
- Гасем Дамавандян - старший виконавчий директор Qods Aviation Industries;
- Надер Хун Сіаваш - директор організації аерокосмічної промисловості;
- Imen Sanat Zaman Fara - компанія з виробництва спорядження для силових структур
- Ravin Academy - навчальний інститут, що спеціалізується на кібербезпеці.
Нагадаємо, що у понеділок, 27 лютого, Канада запровадила нові санкції проти Ірану.
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