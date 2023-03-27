Канада запровадила санкції проти іранців, які виробляють безпілотники та балістичні ракети

В понеділок, 27 березня, Канада запровадила десятий пакет санкцій проти Ірану. Під обмеження потрапили виробники безпілотників та балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Канади.

"У сьогоднішньому списку санкцій вісім фізичних та двох юридичних осіб, у тому числі високопосадовці іранського Корпусу вартових ісламської революції та сил правопорядку - за грубі та систематичні порушення прав людини в Тегерані, а також у курдських та азербайджанських районах на північному заході Ірану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під обмеження потрапили високопосадовці, що займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет в Ірані.

"Організації, що знаходяться під санкціями, підтримують іранський режим, допомагаючи йому порушувати та маніпулювати онлайн-комунікаціями тих, хто протестує проти режиму або забезпечуючи тактичним спорядженням, що використовується для жорстокого придушення демонстрацій", - додали в МЗС Канади.

Цей список включає: