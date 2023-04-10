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Иран заявил об успешных испытаниях нового ударного БПЛА

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Понедельник 10 апреля 2023 00:48
Иран заявил об успешных испытаниях нового ударного БПЛА Фото: Иран опробовал новый дрон-камикадзе Me’raj-532 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Корпус стражей Исламской революции (КИР) заявил об успешном испытании нового беспилотника-камикадзе "Me'raj-532".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim .

Эта дрона может поражать цели на расстоянии до 450 км и нести боеголовку весом 50 кг. Его рабочая высота 3,6 км, а в воздухе он может находиться до 3 часов.

"Me'raj-532 можно собрать и подготовить к полету легко и быстро, что является подходящим вариантом быстрого реагирования", - отмечает издание.

Напомним, что Канада ввела десятый пакет санкций против производителей беспилотников и баллистических ракет из Ирана.

Также стало известно, что Россия снабжает Иран кибероружием в обмен на дроны.

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