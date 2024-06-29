Іран заявив, що у разі атаки Ізраїлю проти Лівану "почнеться війна на знищення"

Нагадаємо, раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС США К. К. Браун попереджав, що наступ військ Ізраїлю на Ліван загрожує відповіддю з боку Ірану, який може стати на захист Хезболли, спровокувавши розширення війни.

Загроза наступу Ізраїлю на Ліван

Після початку війни у Секторі Газа обстріли території Ізраїлю з боку Хезболли, визнаної терористичною організацією урядами низки країн, в тому числі Європейського Союзу, почастішали. У відповідь Ізраїль завдає ударів по об'єктах організації у Лівані.

11 червня авіація Ізраїлю завдала чергового такого удару. За кілька днів Хезболла випустила понад 100 ракет по території Ізраїлю.

21-22 червня ізраїльська авіація завдала ударів по об'єктах організації в чотирьох районах на півдні Лівану.

Ізраїльські офіційні особи погрожували військовим наступом на Ліван, якщо не буде досягнуто результатів переговорів щодо відтіснення Хезболли від кордону. Армія Ізраїлю заявила, що схвалила план наступу на Ліван, хоча США намагаються запобігти переростанню транскордонних атак у повномасштабну війну.

За даними CNN, високопоставлені чиновники США запевнили Ізраїль у підтримці в разі розгортання повномасштабної війни з Хезболлою.

Американська розвідка вважає, що масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Секторі Газа.

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