Іран заявив, що ХАМАС готовий звільнити заручників, якщо Ізраїль припинить удари по Газі

Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що ХАМАС потенційно готовий звільнити майже 200 заручників, якщо Ізраїль припинить авіаудари по Сектору Газа. При цьому терористичне угруповання не визнало, що робило таку пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За словами речника МЗС Ірану Нассера Канаані, представники ХАМАСу "заявили, що вони готові вжити необхідних заходів для звільнення громадян і цивільних осіб, утримуваних групами опору, але їхня думка полягала в тому, що такі заходи вимагають підготовки, яка неможлива в умовах щоденних бомбардувань сіоністами різних районів Гази".

ХАМАС заявив, що обміняє полонених на тисячі палестинців, утримуваних Ізраїлем, в рамках односторонніх угод про обмін, які були досягнуті в минулому.

"Ми чули від опору, що вони не мають жодних проблем з тим, щоб продовжувати опір, - сказав речник, звертаючись до ХАМАСу.

"Вони сказали, що у них є військовий потенціал, щоб продовжувати опір на місцях протягом тривалого часу", - додав він.

Додамо, що видання зазначає, що Іран є головним спонсором ХАМАС у його боротьбі проти Ізраїлю.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку Сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили тисячі цивільних та взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль заявив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС через найсмертельніший напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.

Сьогодні ЗМІ повідомляли про нібито погодження припинення вогню у Секторі Газа. При цьому Ізраїль це заперечив, заявивши, що на півдні Газn продовжу'ться ведення військової операції.

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