Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, аби спростувати звинувачення

Представник МЗС Ірану Насер Канаані вкотре заперечив інформацію про те, що Тегеран відправляв зброю, в тому числі військові безпілотники Росії для використання у війні проти України.

За словами Канаані "подібні безпідставні заяви, які грунтуються на неправдивій інформації та недоброзичливих припущеннях, є частиною цілеспрямованої та політично-пропагандистської кампанії, що ведеться ЗМІ деяких країн проти Ісламської Республіки Іран".

Також він відзначив, що Іран готовий до переговорів з Україною, аби спростувати звинувачення.

Канаані відзначив, що Іран зберігає нейтралітет щодо війни на території нашої країни й виступає проти продовження бойового конфлікту.

"Речник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що в цьому ключі глава зовнішньополітичного відомства Ірану провів численні зустрічі та контакти зі своїми російськими та українськими колегами.", - додає пресслужба.