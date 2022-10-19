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Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, аби спростувати звинувачення

Фото: Насер Канаані, речник МЗС Ірану (en.mfa.gov.ir)
Автор: Сергій Пишкін

Іран вкотре відкинув звинувачення щодо поставок озброєння Росії та заявив про готовність до переговорів з Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Ірану.

Представник МЗС Ірану Насер Канаані вкотре заперечив інформацію про те, що Тегеран відправляв зброю, в тому числі військові безпілотники Росії для використання у війні проти України.

За словами Канаані "подібні безпідставні заяви, які грунтуються на неправдивій інформації та недоброзичливих припущеннях, є частиною цілеспрямованої та політично-пропагандистської кампанії, що ведеться ЗМІ деяких країн проти Ісламської Республіки Іран".

Також він відзначив, що Іран готовий до переговорів з Україною, аби спростувати звинувачення.

Канаані відзначив, що Іран зберігає нейтралітет щодо війни на території нашої країни й виступає проти продовження бойового конфлікту.

"Речник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що в цьому ключі глава зовнішньополітичного відомства Ірану провів численні зустрічі та контакти зі своїми російськими та українськими колегами.", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського звернення Росії за допомогою до Ірану, є нічим іншим, як військово-політичним банкрутством Кремля.

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