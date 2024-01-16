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Іран заявив про атаку на дві бази бойовиків у Пакистані, - ЗМІ

Вівторок 16 січня 2024 21:47
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Іран заявив про атаку на дві бази бойовиків у Пакистані, - ЗМІ Ілюстративне фото: Іран заявив про атаку на дві бази бойовиків у Пакистані (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Іран заявив, що у вівторок, 16 січня, атакував у Пакистані дві бази войовничого угруповання "Джаіш аль-Адль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim.

За даними іранських ЗМІ, бази бойовиків були знищені ударами високоточних ракет і безпілотників.

Однак центральним пунктом даної операції нібито був регіон, відомий як Кух-Сабз (зелена гора) у провінції Белуджистан у Пакистані. Іран вважає його одним із найбільших центрів для бойовиків Джейш аль-Зулм.

Удар Ірану по іракському місту Ербіль

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері, 15 січня, Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Зазначається, що ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США. Незабаром аеропорт Ербіля припинив роботу після "дуже жорстокого бомбардування". Внаслідок обстрілу міста Ербіл загинули не менше чотирьох людей.

Пізніше стало відомо, що під час атаки Ірану на місто Ербіль в Іраку загинув курдський бізнесмен Пешрав Дзейї та кілька членів його родини. Він володів кількома великими компаніями, серед яких Empire та Falcon Group.

Теракти у Пакистані

30 січня цього року у північно-західному місті Пакистану Пешавар у мечеті стався терористичний акт, внаслідок чого загинуло понад 80 людей, ще 57 отримали поранення.

А в лютому бойовики здійснили напад на офіс начальника поліції у Карачі, найбільшому місті Пакистану. Внаслідок теракту загинули семеро людей.

Крім того, 30 липня терорист-смертник підірвав себе на масових зборах людей - загинули 44 особи, ще близько 200 отримали поранення.

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